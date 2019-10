Streit bei Parkplatz eines Supermarktes

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat einen 26-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz an der Fontanestraße angegriffen. Nach Polizeiangaben fuhr der etwa 50- bis 60-jährige Täter am Montag gegen 10.30 Uhr mit einem weißen Transporter sehr nah an dem Geschädigten vorbei. Als dieser sich empört zeigte, stieg der Fahrer aus. Es kam zu einem aggressiven Streitgespräch. Der junge Mann flüchtete, der ältere lief ihm hinterher, nahm ihn in den Schwitzkasten und schlug ihm ins Gesicht. Danach fuhr er mit dem Transporter weg. Der Unbekannte ist ungefähr 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und graue, kurze Haare. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 zu melden. julb

