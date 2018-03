Streit um Abschiebung

Anzeige

Auch Wolfgang Krieger, Ausländerbeauftragter des Fachbereichs Soziales- und Gesundheitswesen an der Hochschule Ludwigshafen, betont die „hohe Integrationsbereitschaft“ der Familie und bezeichnet die Willkommenskultur als „humanistischen Fake“.

In einer schriftlichen Stellungnahme äußert sich die Ludwigshafener Stadtverwaltung zu den Vorwürfen und verweist darauf, dass Vater und Sohn „nicht asylberechtigt sind und nicht als Flüchtlinge anerkannt werden“ und dass abgelehnte Asylbewerber einem Arbeitsverbot unterliegen. Zudem seien den Männern, so schildert es die Stadtverwaltung, „großzügige Fristen für eine freiwillige Ausreise“ gesetzt worden. „Die Abschiebung im genannten Fall wurde nach dem Eindruck der Stadtverwaltung von den betroffenen Personen bewusst verzögert oder verschleppt“, so heißt es in dem Schreiben der Stadt weiter.

Die Entscheidung des Bundesamts für Migration (BAMF) wollen Lusine Zakaryan und ihre Mitstreiter nicht hinnehmen. Laut ihren Angaben hat der Anwalt der Familie Beschwerde beim Verwaltungsgericht gegen die Abschiebung eingelegt.

Auf der vom Ludwigshafener Verein „Respekt: Menschen!“ initiierten Demonstration fordert Zakaryans Freundin Bogacheva nochmals: „Wir erwarten, dass die Abschiebung für ungültig erklärt und widerrufen wird und die Wiedereinreise schnellstens ermöglicht wird.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018