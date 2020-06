Streit um Kita-Standort neben Stadion

Ludwigshafen.Weil im Stadtteil Süd 380 Kitaplätze fehlen, schlagen die Grünen vor, einen Teil der Wiese gegenüber des Südweststadions für einen Kita-Neubau zu nutzen. Die Ortsbeiratsfraktion plädiert für einen Standort in der Erich-Reimann-Straße, so Fraktionschef Jens Brückner. Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) bezeichnete diesen Vorstoß als unseriös und populistisch. Denn die Grünen hätten jahrelang jeden neuen Standort für eine Kita verhindert. Die Union beantragt, dass das Gelände für Sporttreibende geschützt werden soll. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bezeichnete den CDU-Antrag als nicht nachvollziehbar. Das Stadion stehe in keiner Weise zur Diskussion. ott

