Streit um „Maffe“

Anzeige

Sogar in die Literaturszene ging „de Maffenbeier“ ein, als der in London lebende Ludwigshafener Schriftsteller Arno Reinfrank (1934-2001) mit seinem Werk „Zwei Pfälzer in Paris. Un Weiteres vum Maffenbeier un de Dummeldingern“ dem Namen ein Denkmal setzte. In den Blickpunkt rückte das Lokal aber auch bei drei Bränden in den Jahren 2001, 2006 und 2007. rs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.06.2018