Streit um Maske endet für 65-Jährigen in Polizeizelle

Ludwigshafen.Für einen uneinsichtigen 65-Jährigen hat ein heftiger Streit mit einem Busfahrer um die Maskenpflicht in einer Polizeizelle geendet. Nach Behördenangaben vom Montag hatte der Busfahrer ihn am Sonntag gegen 23.15 Uhr an der Haltestelle Von-Kieffer-Straße übersehen. Der 65-Jährige rannte hinterher und schlug mit einer Strandmatte gegen den Bus, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Fahrer hielt an und wollte ihn einsteigen lassen. Weil dieser keinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen wollte, kam es zum Streit. Der Busfahrer verständigte die Polizei. Auch nach mehrfacher Aufforderung der Beamten hielt sich der Mann nicht an die Anweisungen und wollte ohne Maske einsteigen. Schließlich hielt er drohend einen Holzschemel in der Hand, so dass die Beamten ihn zu Boden drückten und fesselten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.09.2020