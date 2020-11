Streit um Tragen einer Maske in Supermarkt – zwei Personen leicht verletzt

Ludwigshafen.Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in einem Supermarkt im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten ein Security-Mitarbeiter und ein Kunde des Marktes zunächst in einen verbalen Streit, da der Kunde keine Maske trug. Die Diskussion endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Wie genau es zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, bedarf weiterer Ermittlungen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 15.11.2020