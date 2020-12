Streit um Wohnprojekt

Ludwigshafen.„Der bereits geplante und künftige Wohnungsbau in Ludwigshafen darf nicht durch Bürgerinitiativen behindert oder durch lange Klagephasen in die Länge gezogen werden“, fordert der AWO-Stadtkreisvorsitzende und sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Holger Scharff. Viele Bürger warten auf bezahlbare Wohnungen, die auch für Familien mit mehreren Kindern geeignet sind, oder auf barrierefreie Wohnungen. Scharff: „ Es ist sozial unanständig, wenn man selbst ein warmes Zuhause hat und anderen eine warme Wohnung verweigert, indem man den Wohnungsbau verhindern will oder durch Einsprüche in die Länge zieht.“

JU: Anwohner nicht ignorieren

Die Junge Union sagt indes mit Blick auf Proteste gegen eine Bebauung der städtischen Immobiliengesellschaft GAG am Erfurter Ring in Ruchheim: „Mehrgeschossiger sozialer Wohnungsbau eignet sich nicht auf jeder zur Verfügung stehenden Fläche.” Es gebe ein klares Votum des Ruchheimer Ortsbeirates, auch mit Stimmen der SPD, gegen die geplante Bebauung. Die begründete Kritik der Anwohner dürfe man nicht einfach ignorieren. Die Junge Union plädiert generell für eine ausgewogene Bebauung und sieht keine „Notwendigkeit für ausschließlich sozialen Wohnungsbau“.

Die Durchschnittsmieten seien im Vergleich zu umliegenden Gemeinden weiterhin gering. In den kommenden Jahren sollte deshalb besonderer Fokus auf Wohnraum für junge Menschen und Familien gelegt werden. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020