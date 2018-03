Streit um zusätzliche Räume

Anzeige

Die Dezernentin schlug deshalb vor, nach Rücksprache mit der Schulleitung einen Brief an die Aufsichtsbehörde zu verfassen. Reifenberg: „Dabei werden wir auf den zusätzlichen Raumbedarf und die Bedenken im Ausschuss hinweisen.“

Die Gräfenauschule ist die vierte Grundschule im Stadtgebiet, in der ein gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung vorgesehen ist. „Von der Aufsichtsbehörde ist die Bildungseinrichtung im Hemshof dafür ausgewählt worden“, berichtete der städtische Bereichsleiter Ingo Sitter.

Zur Eingewöhnung sei 2017 als „Schnupperjahr“ genutzt worden. Die Lehrer an der Schule wurden nach Angaben der Verwaltung dafür fortgebildet. Bislang werden dort 14 Kinder mit Behinderung unterrichtet, ab dem kommenden Schuljahr sollen es insgesamt 24 sein. „Mehr werden es aber nicht. Denn die Schule ist jetzt schon ausgelastet“, meinte Sitter. Zudem verwies er darauf, dass maximal zehn Prozent aller Schüler der Schule einen Förderbedarf haben dürfen. „Mehr werden nicht aufgenommen.“

Bislang wurden in der Stadt sechs Schwerpunktschulen eingerichtet. Neben den drei Gesamtschulen sind es drei Grundschulen (Blies, Erich-Kästner und Hochfeld). Die Verwaltung würde gerne in den nördlichen Stadtteilen eine weitere Schwerpunkt-Einrichtung ansiedeln, so Sitter. Bislang habe sich dort aber keine Schule bereiterklärt.

