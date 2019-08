Stromausfall, Brände und Unfälle – Feuerwehr in Ludwigshafen am Sonntag gefordert

Ludwigshafen.Ein Stromausfall, Brände und ein Unfall haben am Sonntag für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr in Ludwigshafen gesorgt. Wie die Feuerwehr mitteilte, informierten die Technischen Werke Ludwigshafen die Einsatzkräfte am Morgen über einen Stromausfall mit unbekannter Ursache.

Gegen 7.30 Uhr rückten die Feuerwehrleute zu einer Explosion eines Notstromgenerators in der Mundenheimerstraße aus. An der Einsatzstelle konnte jedoch keine Gefahrenlage festgestellt werden.

Gegen 7.45 Uhr informierten die Technischen Werke Ludwigshafen über eine Verrauchung einer Trafostation in der Straße Rheinallee im Stadtteil Süd. Nach Freischaltung der Anlage führte die Feuerwehr Entrauchungsmaßnahmen durch und kontrollierte die Anlage mit einer Wärmebildkamera. Die Einsatzkräfte entdeckten die Ausbruchsstelle und Techniker der TWL begannen mit den Reparaturen.

Gegen 10 Uhr meldete eine Brandmeldeanlage ein Feuer in der Flomersheimer Straße. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute eine Verrauchung in einem Heizungsraum an einer Gasheizung fest. Sie löschten das Feuer. Nachdem die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr eine brennende Waschmaschine gelöscht hatten, wurden sie wenig später zu einem brennenden Mülleimer in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße gerufen.

Auch bei einem Autounfall auf der A650 mit drei Fahrzeugen beteiligte sich der Feuerwehr an den Rettungsmaßnahmen. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Fahrspuren in Richtung Ludwigshafen waren gesperrt.

Darüber hinaus kam es zu zahlreichen Brandmeldungen durch anlaufende Notstromgeneratoren und Fehlalarmen durch den Stromausfall. Bis 23 Uhr waren die Feuerwehrleute in Ludwigshafen insgesamt 21 Mal im Einsatz.