Stromausfall in Ludwigshafen komplett behoben

Ludwigshafen.Wegen einer Störung im Energienetz sind Stadtteile von Ludwigshafen am Freitag zeitweise ohne Strom gewesen. Am frühen Morgen seien zunächst die Viertel Oppau, Ruchheim, Melm, Notwende sowie Teile von Oggersheim ohne Versorgung geblieben, sagte eine Sprecherin der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Nach einiger Zeit seien alle Privathaushalte aber wieder am Netz gewesen.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, sei den Beamten der Stromausfall gegen 6 Uhr morgens gemeldet worden. Wie eine Sprecherin der Technischen Werke in Ludwigshafen erklärte, sei es bereits in der Nacht auf Freitag zu mehreren kleineren Störungen gekommen, deren Ursache noch unklar sei.

Einige Fachgeschäfte im Gewerbegebiet hatten bis zum Nachmittag keinen Strom. Die TWL wollte für den Bereich eine Ersatzversorgung bereitstellen. Kurz nach 16 Uhr seien alle Gebiete wieder versorgt gewesen, sagte die Sprecherin. Ursache sei eine Kabelstörung gewesen.