Studenten führen eigenständig Regie

Ludwigshafen.Klappe, die erste: „Und das ist Klaro. Klaro ist 21 Jahre alt und arbeitet als Bürokauffrau. Sie liebt es, 24 Stunden am Tag vernetzt zu sein“ – so beginnt die Dokumentation „Datenhandel – Du bist das Produkt“. Fünf Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim haben wochenlang gefilmt und geschnitten. Dabei herausgekommen ist ein 20-minütiger Streifen zum Thema Datenschutz.

„Zum Zeitpunkt des Projektes war der Datenhandel in den Medien sehr präsent. Wir haben uns dann überlegt, wie wir diesen Skandal am besten im Film rüberbringen“, erklärt Student Konstantin Nickel. „Außerdem war es uns wichtig, dass sich der Zuschauer in den dargestellten Situationen wiederfindet“, ergänzt Kommilitonin Bianca Brendel.

Die Dokumentation begegnet dem Publikum auf Augenhöhe. „Wir wollten nicht belehrend wirken“, hebt Brendel schmunzelnd hervor. Der Film ist in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Ludwigshafen (OKTV) entstanden – der Beitrag wird in den kommenden Wochen auch dort ausgestrahlt.