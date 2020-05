Stützen-Bau geht nun schneller

Ludwigshafen.Die Mitarbeiter der Abrissfirma Moß haben mittlerweile mehr Routine und sind schneller geworden. Deshalb haben sich die Vorbereitungen für den Abbruch der Hochstraße Süd wieder beschleunigt. „40 Stützkonstruktionen sind bislang fertiggestellt worden“, sagte Björn Berlenbach, Bereichsleiter Tiefbau, am Dienstag in einer Videokonferenz. Dies sind acht mehr als vor einer Woche. Deshalb folgt bald ein nächster Schritt. „In der kommenden Woche beginnt die Firma mit dem Abfräsen der Fahrbahn“, kündigte Berlenbach an. Dafür greifen die Mitarbeiter auf ein ferngesteuertes Gerät zurück, denn weiterhin darf sich niemand auf oder unter dem maroden Bauwerk aufhalten.

Lärmbelästigung für Anwohner

Das Abfräsen der Asphaltdecke wird nach Einschätzung Berlenbachs voraussichtlich zehn Tage dauern. Die Anwohner müssen sich auf Lärm einstellen. Zugleich werden die Querkraftkopplungen der Brücke getrennt, die Belastungen durch den Verkehr ausgleichen.

Nach der dreimonatigen auch coronabedingten Verzögerung zeigte sich Berlenbach sehr zuversichtlich, dass das Abfräsen in der nächsten Woche auch tatsächlich beginnt – möglicherweise am Dienstag oder Mittwoch. „Denn für den betreffenden Abschnitt fehlen nur noch fünf Stützen.“

Auch durch einen höheren Grad an Vorfertigung seien die Moß-Mitarbeiter schneller geworden, sagte der Bereichsleiter. Denn während im April pro Woche nur vier bis fünf Stützkonstruktionen mit Baumstämmen und Stahlteilen gestellt wurden, hatte sich die Zahl in der vergangenen Woche fast verdoppelt.

Die eingespielten Teams an der Baustelle würden auch wegen der Corona-Bestimmungen nicht gewechselt. „Um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden, helfen sich die Beschäftigten der fünf Kolonnen gegenseitig nicht aus. Zudem machen sie zu unterschiedlichen Zeiten Mittagspause und übernachten auch in separaten Unterkünften“, berichtete Berlenbach.

Mundschutz tragen sie aber nicht, weil dies bei der körperlich anstrengenden Arbeit hinderlich sei. Bislang gab es keine Corona-Infizierten an der Baustelle.

Um das Vorhaben weiter zu beschleunigen, sollen die Arbeiten auch an Christi Himmelfahrt fortgesetzt werden. „Da viele Arbeiter aus dem Emsland kommen, wäre es zweckmäßig, wenn sie in der Woche durcharbeiten könnten.“ Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) geht davon aus, dass der Einsatz am Feiertag von der Aufsichtsbehörde genehmigt werde.

An den Wochenenden ruhe jedoch die Baustelle, versicherte die Rathauschefin – mit einer Ausnahme. Lediglich an einem Wochenende vermutlich im Juni soll gearbeitet werden, um die Sperrung der Zufahrt für Autos zur Adenauer-Brücke möglichst kurz zu halten.

Trotz der aktuellen Beschleunigung wird sich am weiteren Zeitplan des Projekts vermutlich nichts ändern. „Viele beteiligte Firmen haben auch andere Aufträge und stehen selten auf Zuruf bereit“, verweist Berlenbach auf die gute Auslastung der Betriebe. „Jeder Tag, mit dem der Abriss verkürzt wird, ist ein Gewinn für die gesamte Stadt“, ergänzte Steinruck mit Blick auf die Durchfahrtssperre am Berliner Platz, von der auch die Straßenbahnen betroffen sind. „Wir hoffen, dass es schneller geht, sind aber nicht sicher“, stellte Berlenbach klar.

Im Juli, so der bisherige Plan, soll mit dem Abbruch der Hochstraße im Bereich der Mundenheimer Straße begonnen werden. Ab August sollen die Wege für Fußgänger und Radfahrer wieder geöffnet werden. Mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) laufen laut Steinruck Gespräche über vorbereitende Maßnahmen an den Oberleitungen, damit die Straßenbahnen wieder in die südlichen Stadtteile verkehren können. Planmäßig laufen nach Angaben der Rathauschefin auch andere Vorbereitungen. Für den Neubau der Hochstraße soll der Stadtrat am 21. September den Planungsauftrag vergeben. Bis 2025 soll die neue Brücke stehen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.05.2020