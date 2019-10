Suche nach Ausnahmen

Ludwigshafen.Die Stadtverwaltung Ludwigshafen klärt ab, ob nach der Sperrung der Hochstraße Süd das Projekt in rechtlicher Hinsicht beschleunigt werden könne, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag im Stadtentwicklungsausschuss. „Es geht in Gesprächen mit Bund und Land Rheinland-Pfalz darum, ob etwa Ausnahmen beim Planfeststellungsverfahren möglich sind.“ Die technischen und rechtlichen Aspekte seien derzeit die drängendsten, so Steinruck. Bei der Finanzierung gebe es gute Gespräche mit Bund und Land.

Anfang Dezember will die Stadt drei Lösungswege für die Hochstraße vorlegen. Dabei handelt es sich um eine Ausbesserung, provisorische Sanierung oder einen Neubau der Verbindung zwischen A 650 und Adenauer-Brücke. Die Hochstraße Süd soll wegen umfangreicher statischer Berechnungen für die Sanierungsvarianten bis mindestens 2023 gesperrt bleiben. Der Wirtschaftsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags befasst sich am Dienstag mit dem Thema. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019