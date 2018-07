Suche nach Spender

Anzeige

Ludwigshafen.Martina B. kämpft seit gut einem Jahr gegen Blutkrebs. Die 45-Jährige leidet an Akuter Myeloischer Leukämie (AML). Weil sie dringend auf eine Stammzellspende angewiesen ist, startet ihr Arbeitgeber, das Klinikum Ludwigshafen, am Freitag, 20. Juli, eine große Typisierungsaktion. Zwischen 15 und 17 Uhr können sich Menschen im Alter von 17 bis 55 Jahren in der Onkologischen Ambulanz (Bremserstraße 79, Haus D, Erdgeschoss) als potenzielle Spender registrieren lassen.

Die Erkrankung wurde bei der zweifachen Mutter früh entdeckt und konnte therapiert werden. „Die Resultate sprachen für sich und ich war bereit, wieder als Altenpflegerin im Klinikum zu arbeiten“, sagt sie. Doch im Mai kehrte die Leukämie zurück. Für B. kommt nun nur noch eine Stammzellspende infrage, binnen weniger Monate muss ein Spender gefunden werden. „Ich weiß, dass die Chancen nicht so gut stehen. Aber ich wünsche mir, morgens aufzuwachen, gesund zu sein und noch viele Jahre mit meiner Familie leben zu können.“

Rachenabstrich genügt

Grundsätzlich könne jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55, der nicht bei der DKMS oder in einer anderen Datei registriert ist, Spender werden. „Die Registrierung dauert nur einige Minuten“, betont Michael Uppenkamp, Direktor der Medizinischen Klinik A. „Ein Rachenabstrich genügt, schon können die Gewebemerkmale bestimmt werden, die im günstigsten Fall identisch sind und Leben retten können.“ jei