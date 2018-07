Südafrikanische Kunstausstellung

Anzeige

Ludwigshafen.„The Travelling Art Gallery“ ist mit südafrikanischer Kunst in Ludwigshafen zu Besuch. Von Donnerstag, 12. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, zeigt die Kunstausstellung in Pop-Up-Atmosphäre Bilder, die das Lebensgefühl des Landes vermitteln. Die Vernissage ist am Donnerstag um 19 Uhr. „Die Kunst mit möglichst vielen Menschen teilen“ steht nach Angaben der Veranstalter im Fokus. Die zwölf Künstler stellen ihre Werke erstmalig in Deutschland vor. Zuvor gab es Ausstellungen in Hamburg und Hildesheim. Die dritte Anlaufstelle ist das „depotLU“ (Rheinallee 1). Geöffnet hat die Galerie täglich von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag, 22. Juli, von 11 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.