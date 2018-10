Südwest im Verfolgerduell

Ludwigshafen.Drei Spieltage vor Ende der Vorrunde in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz können die vier Ludwigshafener Mannschaften schon eine zufriedenstellende Bilanz ziehen: Sie belegen Plätze in der oberen Tabellenhälfte und werden dort wohl auch nach der ersten Serie von 15 Spielen stehen. Der SV Ruchheim hat als Zweiter sogar beste Chancen auf die Tabellenspitze. Verfolger ist der SV Südwest (4.) und im Mittelfeld stehen der BSC Oppau (8.) und der ESV (9.).

Drei Auswärtsspiele und nur ein Heimspiel – am Sonntag hat es das Quartett nicht leicht. Vor allem der SV Südwest muss bei der TSG Jockgrim (15 Uhr) eine starke Leistung zeigen, wenn er nicht verlieren will. Die TSG Jockgrim ist mit einem Spiel im Rückstand und kann mit einem Sieg auf den dritten Platz vorstoßen. Dann würden die Südpfälzer auch die führenden Teams TSV Billigheim-Ingenheim und SV Ruchheim bedrohen. Die Ruchheimer sind beim VfR Frankenthal (15.15 Uhr) Favoriten, zumal ihr Torjäger David Gerner 20 Tore erzielt hat – so viele wie alle Frankenthaler zusammen.

In die Südpfalz zum Tabellenletzten Olympia Rheinzabern muss auch der ESV 1927 reisen – trotz zuletzt durchwachsener Leistungen als Favorit. Denn die Südpfälzer haben erst zehn Tore erzielt und stellen die schwächste Offensive.

LSC noch sieglos

Beim BSC Oppau stellt sich um 15 Uhr die TSG Deidesheim mit ihrem renommierten Trainer Danko Boskovic vor. Der Mann aus Montenegro hat 337 Spiele im Profibereich absolviert – beim 1. FC Kaiserslautern, RW Essen, SC Paderborn, SV Wehen und SV Sandhausen. In dieser Zeit erzielte er 90 Tore.

In der Landesliga Ost ist der Tabellenletzte Ludwigshafener SC im Sonntagspiel (15 Uhr) beim FSV Offenbach wohl kaum in der Lage, seinen ersten Saisonsieg zu landen. Schon ein Unentschieden wäre eine Überraschung. rs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018