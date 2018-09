SV Ruchheim klarer Favorit

Ludwigshafen.Das gab es noch nie: Die vier Ludwigshafener Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga geben den Ton an: Der SV Ruchheim und der SV Südwest Ludwigshafen stehen ohne Niederlage gemeinsam an der Tabellenspitze. Der ESV 1927 Ludwigshafen (6.) und der BSC Oppau (7.) gehören als Verfolger der Spitzengruppe an.

Daran dürfte sich auch am Wochenende nicht viel ändern. Die Ruchheimer sind morgen, 15 Uhr, gegen den sieglosen Tabellenletzten und einer ungewöhnlich guten Torbilanz (28:4) TuS Knittelsheim klare Favoriten. Bereits heute, 17 Uhr, hat es der punktgleiche Tabellenzweite SV Südwest mit bisher 20:6 Toren etwas schwerer gegen den Tabellenachten FC Lustadt. Die Südwestler wollen in dieser Saison nach langen Jahren der Erfolgslosigkeit wieder um Meisterehren spielen.

Soweit ist es in der Bezirksliga mit dem ESV 1927 Ludwigshafen noch nicht, doch der Aufsteiger hat sich nach mäßigem Start aufgerappelt und eilt von Punktgewinn zu Punktgewinn. Heute, 16 Uhr, wird es auf der Bezirkssportanlage West jedoch schwer, diesen Trend fortzusetzen, denn auch Gegner Fortuna Billigheim-Ingenheim hat Ambitionen, die Bezirksliga nach oben zu verlassen. Seine erste Saisonniederlage hat den BSC Oppau ernüchtert – nun will der Siebte morgen, 15.15 Uhr, beim Neunten FG 08 Mutterstadt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Auf den ersten Saisonsieg spekuliert in der Landesliga der punktlose Tabellenletzte Ludwigshafener SC morgen, 15 Uhr, gegen Wormatia Worms II. rs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018