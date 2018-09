SV Ruchheim will nachlegen

Ludwigshafen.In der Fußball-Bezirksliga stehen der SV Ruchheim und der SV Südwest ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Daran dürfte sich am Wochenende nichts ändern. Denn der SV Ruchheim ist nach seinem Schützenfest gegen FSV Freimersheim (12:0) am heutigen Freitag, 19 Uhr, gegen die TSG Deidesheim Favorit. Sein Torjäger David Gerner hat bereits zwölf Tore auf dem Konto. Mit 24:2 Toren sind die Ruchheimer eine Klasse für sich. Doch auch der SV Südwest, dessen Torjäger Dominik Brust mit acht Treffern in der Rangliste auf Platz zwei steht, will weiter für Furore sorgen. Die Südwestler spielen am Sonntag, 15 Uhr, beim sieglosen Tabellenvorletzten TuS Knittelsheim und können bei den Südpfälzern dabei ihre ansehnliche Torbilanz von 17:6 weiter verbessern. rs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.09.2018