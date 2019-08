SV Ruchheim zuhause Favorit

Ludwigshafen.Ein Heimsieg – eine deftige Auswärtsniederlage: Der Aufsteiger SV Ruchheim weiß in der Fußball-Landesliga Ost nach zwei Spielen noch nicht so recht, wo er steht. Nach dem zweiten Heimspiel am Samstag, 18 Uhr, gegen den rheinhessischen SV Gimbsheim sehen die Ruchheimer wohl klarer. Die Gimbsheimer haben in ihre beiden Spiele mit 0:3 und 1:3 verloren. Die Ruchheimer dürften Favorit sein.

In der Bezirksliga Vorderpfalz hat von den vier Ludwigshafener Mannschaften nur der BSC Oppau ein Heimspiel am Samstag, 15.30 Uhr, gegen die FG 08 Mutterstadt. Am Sonntag, 15 Uhr, spielen der Ludwigshafener SC bei TuS Knittelsheim, der ESV bei der SG Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen und der SV Südwest beim VfB Haßloch. rs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019