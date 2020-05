SV Südwest kann mit Aufstieg rechnen

Ludwigshafen.Trotz Corona-Zwangspause und vorzeitiger Beendigung der Fußballsaison: Der SV Südwest Ludwigshafen, mit sieben Punkten Vorsprung Spitzenreiter der Bezirksliga, steht trotz zehn ausstehender Spiele als Aufsteiger in die Landesliga so gut wie fest. Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußball-Verbandes (SWFV) hält eine derartige Entscheidung für „angemessen“ und hat für seine sämtlichen Spielklassen eine solche Empfehlung an seine Mitgliedsvereine verschickt, die nun in einem „virtuellen Verbandstag“ dafür ihr Ja-Wort geben müssen.

Beim SV Südwest ist der Jubel noch etwas verhalten: „Es könnte ja sein, dass die Mehrzahl der Vereine dafür plädiert, die Tabellen gewissermaßen einzufrieren und alles beim Stand des letzten Spieltages zu belassen – also ohne Aufstieg und Abstieg,“ gibt Vereinschef Torsten Heger zu bedenken. Der SWFV-Spielleiter Jürgen Veth hegt aber derlei Befürchtungen nicht: „Bei einer Befragung unserer Vereine haben sich 77 Prozent für ein vorzeitiges Ende der Saison – aber auch eine klare Mehrheit für den Aufstieg der aktuellen Tabellenführer in die nächsthöhere Klasse ausgesprochen.“

Der SV Südwest war bis zum Abbruch der Saison souveräner Bezirksliga-Spitzenreiter mit 50 Punkten und 46:9 Toren vor der VTG Queichhambach. „Wir müssten eigentlich problemlos aufsteigen – eine andere Entscheidung würde mich auch persönlich hart treffen,“ sagte Heger, „unser sportliches Führungsteam Maik Unfricht und Frank Wieschalla und der Vorstand haben sich in dieser Saison unwahrscheinlich engagiert und die Mannschaft befindet sich seit Monaten in Top-Verfassung, was sie eindrucksvoll bei der Ludwigshafener Hallenmeisterschaft unter Beweis gestellt hat.“

Die Entscheidung über den Südwest-Aufstieg soll bis Ende der Woche fallen, wenn sich eine qualifizierte Mehrheit der Vereine vom virtuellen Verbandstag zurückgemeldet hat. Heger: „Es wird Zeit für alle Beteiligten, wir müssen noch personelle Entscheidungen im Spielerbereich treffen.“ rs

