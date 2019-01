Szenen aus einem Leben

Szene aus der Choreographie „Autobiography“. © Andreij Uspenski

Hell, klirrend, tropfend und dann scharf und bohrend fällt der elektronische Sound der Klangkünstlerin JLin in den Raum des Theaters im Pfalzbau in Ludwigshafen. An der Bühnendecke erscheinen fünf Neonröhren, montiert in jeweils vier Reihen hintereinander, wie 20 weiße Linien. Sie bilden zu der schwarzen Bühne einen Kontrast. Der aber ist in der ersten Szene – es sind insgesamt 23 – noch verhalten. Nur der mächtige Sound und ein Tänzer beleben den Bühnenraum. In schwarzen Pumphosen und nacktem Oberkörper hebt sich der Tanzende kaum vom düsteren Rest ab. Es sind vielmehr seine Bewegungen, die die Zuschauer in den Bann ziehen. Bald wölbt sich der Körper nach innen, bald zieht er sich aus sich heraus nach außen in die Länge und gewinnt aus diesen Qualitäten seine enorme Spannung.

Jedes Mal anders

„Autobiography“ erzählt nicht einfach das Leben des bekannten britische Choreographen Wayne McGregor nach. Vielmehr setzt er mit seinem neuesten Werk sein Interesse an Naturwissenschaft und Technik in Tanz, Musik und Licht-Design um. Zuvor aber hat der Brite sein Genom entschlüsseln lassen – seine 23 Chromosomenpaare entsprechen dem in 23 Szenen eingeteilten Stück. Und nicht genug damit, werden diese mit jeder Aufführung – Computersoftware sei Dank – neu gemischt. „Autobiography“ wird also jedes Mal neu und anders erlebt.

Denn der Körper ist für McGregor ein Archiv aus Erinnerungen und Zukunftsvisionen, immer in Bewegung und im Prozess. Und das Leben selbst mischt sie ständig neu. Was aber bleibt für Zuschauer, die nur der einen Aufführung beiwohnen und von den wissenschaftlichen Voraussetzungen nichts wissen?

Alle 23 Lebensszenen erscheinen durch Lucy Carters Beleuchtungskonzept in einem anderen Licht. In allen Szenen wechselt die elektronische Musik von JLin ihren Stil: Bald schallt der Sound gewaltig technoid, bald lyrisch oder barock oder wird zu afroasiatischem Klang geschichtet. Und dazu zieht der Tanz des zehnköpfigen Ensembles alle Register. Denn er lässt in seinem zeitgenössisch und zugleich futuristischen Habitus das klassische Ballett als Erinnerungsfigur in allen 23 Einstellungen genialisch aufblitzen.

