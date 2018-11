Szenenapplaus fürs Rosenbeet

Ludwigshafen.Klein ist der Prinz von Antoine Saint-Exupéry nicht mehr, denn er wurde in diesem Jahr 75 Jahre alt. Die ungewöhnliche Geschichte mit den einprägsamen Sätzen wie „Zeichne mir ein Schaf!“ wurde von Generationen gelesen und ist auch nach langer Zeit noch nicht verblasst. Dieser Meinung waren auch die Mitglieder des Kinder- und Jugendtheaters Speyer, allen voran Regisseur Matthias Folz, der die Geschichte aufwändig inszenierte.

„Der kleine Prinz“ war die Auftaktveranstaltung des Festivals für Kinder- und Jugendtheater, das noch bis Anfang Dezember läuft. Aufführungen gibt es in der Innenstadt und in den Stadtteilen, der „kleine Prinz“ war im Kulturzentrum „dasHaus“ zu sehen, und zwar als Premiere. Das Publikum bestand aus Schülern der dritten Klassen der Kästner-Schule Ludwigshafen und der Astrid-Lindgren-Schule Ladenburg. Das Original wurde für die Bühnenfassung stark gekürzt, auch die Reihenfolge der Szenen ist verändert, was jedoch der zauberhaften Inszenierung nicht schadet.

Figuren per Projektion auf Bühne

Die Geschichte beginnt mit der Blume, die der kleine Prinz auf seinem Planeten pflanzt. Die Blume lebt, sie spricht mit ihm, doch sie reicht ihm als Freundin nicht aus. So begibt er sich auf die Reise.

Er landet zuerst auf einem Asteroiden, wo er auf einen König trifft, der ein fiktives Reich beherrscht. Die zweite Station ist der Trinker, der trinkt, um zu vergessen, dass er trinkt. Die dritte Begegnung hat der Prinz mit einem zwanghaften Sternezähler, der glaubt, dass die Sterne ihm gehörten.

Alle drei Begegnungen werden in der Inszenierung nicht szenisch gespielt. Die jeweiligen Figuren kommen auf originelle Weise via Projektion auf die Bühne. Schließlich landet der Prinz auf der Erde, genauer gesagt, in Afrika, wo die Begegnung mit dem Piloten und Ich-Erzähler stattfindet. Diese hat man sofort vor Augen, wenn man an die literarische Vorlage denkt. Hier bittet der kleine Prinz den Piloten, ihm ein Schaf zu zeichnen und bekommt erst einmal einen Elefanten in einer Riesenschlange, die aussieht wie ein Hut. Die Inszenierung ist sehr originell und einfallsreich.

Der Fuchs, der den berühmten Satz „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ spricht, steckt im Kostüm eines Cowgirls. Das Bläserquintett der Staatsphilharmonie, das das Stück stimmungsvoll begleitet, setzt sich in einer Szene rote Mützen auf und erklärt: „Wir sind ein Rosenbeet.“

Das junge Publikum war begeistert und zeigte dies auch mit Zwischenrufen und Szenenapplaus. Am Ende tobte es geradezu, sodass die Schauspieler noch lange auf der Bühne gefeiert wurden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018