Täter greifen zwei Mal zu

Ludwigshafen.Mehrfach haben zwei Jugendliche einen zwölf und einen 13 Jahre alten Jungen zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass die Täter ihre beiden Opfer am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Rathauspassage nach Bargeld fragten und zunächst zwei Euro erhielten. Damit gaben sie sich nicht zufrieden und stellten die Jungen an der Tiefhaltestelle der Straßenbahn erneut. Beim zweiten Mal forderten sie das gesamte Geld der Jungen und ließen sich insgesamt 15 Euro geben. Sie flüchteten mit ihrer Beute. Die Täter waren laut Beschreibung etwa 16 Jahre alt, mit dunklen Haaren und leichtem Bartwuchs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0621/963-2122 entgegen. hhf

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.09.2019