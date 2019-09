Täter noch in der Nacht gefasst

Ludwigshafen.Ein 29-Jähriger hat am späten Sonntagabend gegen 22.15 Uhr eine Tankstelle in der Wegelnburgstraße überfallen. Nach Angaben der Polizei gelang es dem Mann, mehrere hundert Euro zu erbeuten. Dabei hatte der Täter keine Waffe bei sich, wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte. Durch Zeugenbefragungen konnte die Identität des Räubers noch in der Nacht ermittelt werden. Der 29-Jährige wurde gegen 2.40 Uhr in der Bayernstraße angetroffen und festgenommen. Das Geld hatte der Mann bei sich. Da laut Polizei kein Haftgrund vorlag, durfte der Mann nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder gehen. jei

