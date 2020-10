Täter schlagen auf Mann ein und erbeuten 20 Euro

Ludwigshafen.Ein 24-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in Ludwigshafen von einem 22-jährigen und einem 23-jährigen Täter leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Ludwigstraße auf den 24-Jährigen ein und entwendeten 20 Euro aus seiner Hosentasche.

Eine Streife stellte die beiden anschließend fest. Sie trugen die Beute noch bei sich. Nun erwartet die beiden eine Strafanzeige wegen Raubes.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 18.10.2020