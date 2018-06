Täter stehlen Schmuck

Anzeige

Ludwigshafen.Schmuck und Bargeld im Wert von jeweils mehreren tausend Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Bürgermeister-Kutterer-Straße erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, brachen die Täter am Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr die Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Gescheitert ist der Versuch von Einbrechern, in eine Bäckerei in der Oppauer Straße einzusteigen. Nach Angaben der Beamten hebelten sie zunächst die Tür eines angrenzenden Schuppens auf und wollten darin eine Glasscheibe zur Bäckerei einschlagen. Als das misslang, machten sie sich an der Glasfront der Bäckerei zur Straße hin zu schaffen. Da dadurch aber der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Kriminellen. Hinweise zu beiden Fällen unter Telefon 0621/963-22 22. jei