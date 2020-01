Tafel beendet Streit um Adler endgültig

Ludwigshafen.Mehr als ein Dreivierteljahr nachdem das Adler-Denkmal vor der protestantischen Kirche in Ruchheim wieder vervollständigt wurde, ist nun auch die Erklärtafel aufgestellt worden. Nach Angaben von Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) steht das Schild mit dem einordnenden Text bereits seit dem Ende des vergangenen Jahres. Ursprünglich hatte es bereits im Herbst angebracht werden sollen. Wie ein Rathaussprecher berichtete, gab es jedoch zunächst Probleme, einen Handwerker zu finden, der die Tafel montieren konnte. Anschließend habe das Wetter mehrfach für Verzögerungen gesorgt.

Auf der Tafel steht nun folgender Text geschrieben: „Das Denkmal wurde 1895 von der Gemeinde und dem Kriegerverein errichtet. Es erinnert an den Krieg gegen Frankreich 1870/71. In einer Zeit zunehmender Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich sollte es Treue zum deutschen Kaiser Wilhelm II. und zum Königreich Bayern, zu dem die Pfalz seinerzeit gehörte, bekunden. Nach den vielfachen leidvollen Erfahrungen mit Nationalismus und Krieg in der Folgezeit soll das Denkmal heute zu Frieden und Versöhnung mahnen.“

Widerstand der Pfarrerin

Wie mehrfach berichtet, war das Kriegerdenkmal Gegenstand eines jahrelangen erbitterten Streits zwischen protestantischer Gemeinde und dem Verein für Heimat- und Denkmalpflege. Dieser hatte sich 2006 gegründet, nachdem der Adler 1990 von dem Obelisken heruntergefallen und kaputt gegangen war. Der Verein sammelte Spenden, um das Denkmal wieder zu vervollständigen.

Dagegen wehrte sich jedoch die Kirchengemeinde, vor allem in Person von Pfarrerin Christine Dietrich. Diese wertete das Denkmal als politisches Symbol, das sie nicht auf dem Gelände der Kirche sehen wollte. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wollte sie den Obelisken abbauen lassen, was durch die Verwaltung verhindert wurde. Nach einem Machtwort von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) kam der Adler im Februar 2019 wieder auf seinen Platz. In der Folge ließ sich Dietrich versetzen, bis auf ein Mitglied trat auch das Presbyterium zurück. Es ist jedoch inzwischen wieder handlungsfähig.

Mit der Tafel, die das Denkmal und dessen Bedeutung einordnen soll, ist nun ein Kompromiss gefunden worden. Im westlichsten Ludwigshafener Stadtteil könnte jetzt nach vielen Querelen endlich wieder Ruhe einkehren. „Das hoffe ich doch“, sagt auch Ortsvorsteher Dennis Schmidt.

