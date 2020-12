Tafel kommt an finanzielle Grenzen

Ludwigshafen.Durch die Pandemie sind bei der Ludwigshafener Tafel finanzielle Lücken entstanden. Darauf hat am Wochenende der Erste Vorsitzende des Trägervereins VehRa, Jürgen Hundemer, hingewiesen. Die Spendenbereitschaft sei zuletzt zurückgegangen, aber Ausgaben wie Nebenkosten, Fahrzeugkosten oder Personalkosten für die hauptamtliche Leitung seien dieselben geblieben. Zusätzlich seien durch die Sicherheitsmaßnahmen deutlich höhere Kosten entstanden. Außerdem zählten ehrenamtliche Helfer aufgrund ihres Alters oft zu den Risikogruppen und würden daher zum Teil nicht eingesetzt. Etwa 2000 Menschen zählten zu den Kunden. In einem Appell richtet sich Hundemer daher an die Öffentlichkeit, bedürftige Menschen in dieser schwierigen Phase weiter zu unterstützen. sal

