Tafel verteilt bald wieder Essen

Ludwigshafen.Mit einem überarbeiteten Konzept kann die Ludwigshafener Tafel in knapp zwei Wochen wieder öffnen. „Seit der Schließung haben wir hart dafür gearbeitet und die Abläufe den Erfordernissen der Corona-Kontaktsperre angepasst“, sagt Jürgen Hundemer, Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Ehrenamtes (Vehra). Am Dienstag, 21. April, könne die Lebensmittelausgabe in der Bayreuther Straße nach

...