Ludwigshafen.Zum Tag der Nachbarn laden die Volkshochschule und der Ortsbeirat Südliche Innenstadt am Freitag, 24. Mai, von 14 bis 19 Uhr in den Bürgerhof – zu einem großen Fest mit Musik, Flohmarkt und Kinderaktionen. Im Mittelpunkt steht ein „Tischlein-Deck-Dich“ – mit einem Gemeinschaftsbuffet, zu dem alle Gäste einen Beitrag leisten können. Gastronomen sorgen ebenfalls für Getränke und Speisen. Beim Bühnenprogramm reicht die Palette von Countrymusik und Line-Dance bis hin zu Rap und Hip-Hop. So treten beispielsweise junge Künstler des AdJAM-Musikprojekts auf. Mit dabei ist auch der Gebärdenchor „Voice Hands“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019