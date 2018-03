Tag der offenen Tür am Samstag

Anzeige

Ludwigshafen.Die städtische Musikschule lädt am Samstag, 10. März, von 15 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Räumlichkeiten am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3 ein. Dabei können Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Anleitung der Dozenten alle Instrumente ausprobieren und sich über die musikalische Früherziehung erkundigen. Eine offene Unterrichtsstunde im Ballett wird den Besuchern von 15 bis 15.45 Uhr angeboten. Die Leiterin der Musikschule, Angela Bauer, informiert jeweils um 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr im Kammermusiksaal ausführlich über alle Angebote der Einrichtung in einem kleinen Bildervortrag. Der Förderkreis beteiligt sich in kulinarischer Hinsicht an der Veranstaltung. Er bietet im Aufenthaltsraum neben Getränken unter anderem Brezeln und frische Waffeln an. ott