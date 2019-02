Tagebuch zur Demokratie

Ludwigshafen.Der Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ fordert die Bürger zur aktiven Beteiligung an der Demokratie auf. Stationen, wie 1933 die Demokratie schrittweise zerschlagen wurde, stellt sie in einem Tagebuch mit dem Titel „Wiederholung abgelehnt!“ vor, das bis zum 26. Mai in der Stadtbibliothek (Bismarckstraße und auf Social-Media-Kanälen von Ludwigshafen zu sehen ist. Dabei werden mit historischen Bildern und Überschriften aus den Zeitungen reichsweite und lokale Maßnahmen und Ereignisse dokumentiert, die die Demokratie letztlich zerstört haben. In nur wenigen Monaten entstand die totalitäre Diktatur – auch in Ludwigshafen. Das Stadtarchiv und dessen Leiter Stefan Mörz unterstützten die Aktion. Am 26. Mai, so der Verein, können die Bürger bei den Wahlen zum Stadtrat, Bezirkstag und Europaparlament ein wichtiges Zeichen für die Demokratie setzen. ott

