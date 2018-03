Tagespflege mit 18 Wohnungen

Anzeige

Ludwigshafen.Die städtische Immobiliengesellschaft GAG hat ihre Pläne für eine große Senioreneinrichtung in Edigheim konkretisiert. In einem Neubau in der Deichstraße ist eine Tagespflege mit 18 Plätzen vorgesehen, sagte eine Unternehmenssprecherin auf „MM“-Anfrage. Hinzu kommen eine ambulant betreute Seniorenwohngruppe mit zwölf Plätzen sowie 18 Wohnungen. Alle Wohnungen verfügen über einen Kellerraum, Terrasse oder Balkon und sind barrierefrei erreichbar. Geplant sind jeweils vier Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen, sechs Drei-Zimmer-Wohnungen und vier Vier-Zimmer-Wohnungen. Vorgesehen ist dafür jeweils ein oberirdischer Stellplatz. Für die Tagespflege und Wohngruppe will die GAG sechs Stellplätze einrichten.

Baubeginn im Spätjahr

Die Planung für das städtische Grundstück ist nach Angaben des Unternehmens soweit abgeschlossen, dass ein Bauantrag spätestens im zweiten Quartal gestellt werde. Die Arbeiten sollen im Spätjahr beginnen. Für das Wohnprojekt wird die GAG eine Förderung beantragen. Sie übernimmt aber nicht die Betreuung der häuslichen Pflege sowie den Betrieb der Tagespflegestätte. Dafür hat sich Pflegedienstleister Cura Beierlein interessiert. Bei der betreuten Wohngruppe können die zwölf pflegebedürftigen Bewohner indes darüber entscheiden, welchen Pflegedienst sie gemeinschaftlich beauftragen.