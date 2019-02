„Tal Ötzi“ reißt Fasnachter von Stühlen

Ludwisgshafen.Unter dem Motto „60 Jahre Prinzengarde“ feierte der Karnevalverein Rheinschanze 1877 seine Prunksitzung nach 140 Jahren im Pfalzbau nun erstmals im voll besetzten Oppauer Bürgerhaus. Der Vorsitzende Tobias Mack begrüßte die fröhliche Narrenschar und bat sie, mit dem ältesten Karnevalverein neue Wege zu gehen.

Und das taten die Gäste – bereits vor der Sitzung herrschte mit der neuen Band „Duo AnDi“ Stimmung wie in „Kölle“. Nach dem Einzug des Elferrates und der Garden zündete Sitzungspräsident Roger Falkenstein ein Feuerwerk närrischer Glanzlichter. Den Anfang machte Tanzmariechen Sophia Müss mit Sprüngen in den Spagat und Radschlägen. Die Sechsjährige trainiert erst seit einem Jahr und tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Andreas Müss, dem Ehrenvorsitzenden.

Höhepunkt des Abends war die Verleihung des 41. Pälzer Krischers der Fasnachtskampagne 2018/2019 an die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Vorsitzender Tobias Mack und Sitzungspräsident Roger Falkenstein überreichten der 56-jährigen SPD-Politikerin die Symbolfigur aus Bronze nebst Urkunde und rotem T-Shirt. Der ehemalige Vizepräsident Jürgen Janßen hielt die Laudatio auf das „Pälzer Mädel“.

Seit 1977 verleiht der KV Rheinschanze den „Krischer“ an Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport. „Die Pälzer Krischer machen mit ihrem Wirken unsere Heimat weit über die Grenzen hinaus bekannt“, erklärte der Sitzungspräsident.

„Ich bin stolz auf diese Auszeichnung und fühle mich auch als Pfälzerin“, sagte Jutta Steinruck. Eigentlich wollte sie ein Gedicht auf Pfälzisch vortragen, der Zettel dazu war in der Handtasche von Kättl Feierdaachs (Jutta Hinterberger) Handtasche, die aber bereits weg war. Die OB war schon bei Kättls Auftritt Stargast. Als deren Freundin Hannelore begeisterte Jutta Steinruck und staubte den Elferrat ab. Das Publikum feierte das „Jutta-Duo“ mit Jubel und Zugaberufen. Statt der Rede in Gedichtform erzählte sie Anekdoten aus ihrer fast neunjährigen Zeit im Europaparlament.

„Schön ist es, auf der Welt zu sein“

In der Bütt begeisterten Jana Scheurer und Jannik Melzer als die „Zwää Bobelscher“ und strapazierten mit ihren Pointen die Lachmuskeln. Als Mannheimer Katastrophenprinz und Protokoller träumte Franz Barth vom Abschied von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch Musikprofessor Beidinger sang in seinem musikalischen Rückblick „Angie adé“ als Abschiedslied und durfte erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen. Aber den Saal zum Kochen brachte Peter Lingenfelder als „Tal Ötzi“. Die Besucher hielt es nicht mehr auf den Stühlen.

Zum Konfettiregen sangen alle gemeinsam „Schön ist es auf der Welt zu sein“ und ließen den unvergesslichen Abend an der Bar im Foyer ausklingen.

