Talentschmiede der Ringer

Pasquale Passarelli (unten, r.) holte Gold nach seinem siegreichen Finalkampf gegen den Japaner Masaki Ito 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. © dpa

Ludwigshafen.Der medaillenreichste Sportverein Ludwigshafens und eine der erfolgreichsten Ringer-Kaderschmieden Deutschlands ist der KSC Friesenheim. Der 1893 als einer der ersten deutschen Schwerathletikvereine gegründete Club feiert sein 125-jähriges Bestehen. Höhepunkt wird am 21. April, 11 Uhr, ein Festakt in der KSC-Sporthalle am Teichgartenweg sein. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wird die

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2990 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.04.2018