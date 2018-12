Tankstelle überfallen

Ludwigshafen.Ein bewaffneter Mann hat eine Tankstelle in der Innenstadt überfallen. Nach Polizeiangaben von gestern betrat der maskierte Unbekannte das Geschäft in der Zollhofstraße am Mittwochabend und bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole. Er forderte die Frau auf, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Mit mehreren Hundert Euro flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar nach dem Vorfall eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften verlief ergebnislos.

Polizei sucht Zeugen

Durch die Befragung der Angestellten ergab sich folgende Täterbeschreibung: Der Mann soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans. Das Gesicht hatte er mit einer Sturmhaube verdeckt. Die Kripo Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise. Zeugen können sich telefonisch unter 0621/963-0 oder per Mail an pprheinpfalz.poststelle@polizei.rlp.de melden. jei

