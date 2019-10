Tankwartin vereitelt Betrug

Ludwigshafen.Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Tankstelle hat einen 84-Jährigen vor einem Betrug bewahrt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte ein Unbekannter dem Senior telefonisch einen Gewinn von 45 000 Euro in Aussicht gestellt. Für die Übergabe sollte er sich Google Play-Karten in Höhe von mehreren hundert Euro besorgen. Als er diese an einer Tankstelle kaufen wollte, wurde die 37-jährige Angestellte misstrauisch und informierte die Polizei. Die Beamten erklärten dem 84-Jährigen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Als der Unbekannte erneut wegen eines Treffpunkts für die Übergabe anrief, erklärte der 84-Jährige, dass er die Polizei verständigt habe, so dass kein Schaden entstand. ott

