Tanz, Kleinkunst und Flohmarkt

Ludwigshafen.Das Stadtteil- und Kirchenfest in West beginnt am Samstag, 1. September, um 16 Uhr auf dem Gelände der Matthäuskirche in der Waltraudenstraße. Neben einem Flohmarkt erwartet die Besucher ein Bühnenprogramm mit Tanzaufführungen und Kleinkunstdarbietungen. Sozialdezernentin Beate Steeg eröffnet um 16 Uhr die Veranstaltung. Ab 18 Uhr spielt die Band Listen2, danach legt ein DJ Musik auf. Bei Sport- und Spielaktionen, wie Boule oder Tennis, können sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen vergnügen. Wie in den vergangenen Jahren beteiligen sich viele ehrenamtlichen Helfer etwa auch der Protestantischen Jonagemeinde an dem Fest. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.09.2018