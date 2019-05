Tarpanfohlengeboren

Ludwigshafen.Der Wildpark Rheingönheim vermeldet Nachwuchs: Ein Tarpanfohlen erblickte am Dienstag vergangener Woche das Licht der Welt, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Nach einer Woche misst es auf Schulterhöhe 75 Zentimeter, wiegt etwa 15 Kilogramm und erkundet mit kleinen Bocksprüngen sein Revier. Mit dem jungen Hengst leben nun insgesamt vier Tarpane in dem ehemaligen Auenwäldchen.

Der Tarpan war ursprünglich ein in Mittel- und Osteuropa verbreitetes Waldwildpferd. Der letzte in einem Gestüt gehaltene Tarpanhengst starb im Jahr 1918. Bei Rückzüchtungsversuchen im Tierpark Hellabrunn entstand ein dem ursprünglichen Tarpan sehr ähnliches Pferd. Typische Merkmale sind die graue Fellfärbung und der von der Mähne bis zum Schweif verlaufende Aalstrich. ott

