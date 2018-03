Taten „meistens spontan“

Anzeige

Ludwigshafen.Der Prozess gegen zwei 18 und 21 Jahre alte Angeklagte, denen eine Raubserie vorgeworfen wird, ist gestern am Frankenthaler Landgericht fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft legt beiden zur Last, zwischen April und Juli 2017 in Ludwigshafen mehrere Überfalle auf Passanten verübt zu haben (wir berichteten). In einem Fall soll der 21-Jährige einem an der Haltestelle Ludwigshafen-Mitte in die Bahn einsteigenden 62-Jährigen die Goldkette vom Hals gerissen haben. Der Angeklagte hatte das eingeräumt.

Hierbei habe es Videoaufzeichnungen gegeben, wie ein Kriminalbeamter im Zeugenstand berichtete. Ein Kollege habe in diesem Zusammenhang eine Frau erkannt, die sich offenbar in der Gesellschaft der Angeklagten befunden hatte. Bei ihrer Vernehmung habe sie die Namen der beiden genannt und erklärt, dass sie mit ihnen befreundet sei, erinnerte sich der Ermittler. Zudem habe sie über die Angeklagten zu Protokoll gegeben, „dass sie gemeinsam agieren“ und „das schön öfter gemacht“ hätten. Die Taten seien demnach „meistens spontan“ gewesen.

Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Ein 20-jähriger Zeuge, der die Angeklagten nach eigenen Angaben von Begegnungen am Berliner Platz kannte, schilderte, wie der 18-Jährige am 24. April vergangenen Jahres ihm gegenüber eine Art umarmende Abschiedsgeste machte. Ein anderer Mann sei dabei hinter ihm gestanden. Kurz darauf habe der 20-Jährige gemerkt, dass seine Geldbörse fehle.