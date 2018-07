Taucher finden Tote

Anzeige

Neuhofen.Gestern in den Mittagsstunden haben Polizeitaucher im Badesee „An der Steinernen Brücke“ in Neuhofen eine tote Person entdeckt. Dies meldete die Polizei gestern Nachmittag. Weitere Details gab die Behörde nicht bekannt. Die Identifizierungsmaßnahmen seien noch nicht abgeschlossen. Ob es sich bei der toten Person um die 54-jährige Frau handelt, nach der Rettungskräfte seit eineinhalb Wochen fieberhaft suchen, wollte der Polizeiführer vom Dienst am Abend nicht bestätigen. „Das wissen wir noch nicht“, sagte er.

Seit Sonntag, 15. Juli, suchen Polizei, Feuerwehr und DLRG-Taucher nach einer vermissten Frau, die vom Schwimmen nicht zurückgekehrt war. Nachdem die als gute Schwimmerin eingestufte Frau weder auf der Toilette, auf Wegen noch in der Gaststätte am See gefunden worden war, rückten Taucher aus. Auch ein Rettungshubschrauber und Suchhunde waren im Einsatz. bjz