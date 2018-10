Taxifahrer angegriffen

Ludwigshafen.Ein Taxifahrer ist in der Rheinallee von zwei Unbekannten geschlagen und beleidigt worden. Nach Polizeiangaben von gestern machten die beiden Fußgänger am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr auf sich aufmerksam, woraufhin der 25-Jährige anhielt. Als er das Fenster der Fahrertür herunterließ, um die Männer zu fragen, wohin sie wollen, schlug ihm einer der Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Begleiter beleidigte den Fahrer gleichzeitig. Anschließend rannten die beiden in Richtung Rheinuferstraße davon.

Der erste Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine dunkelgrüne Bomberjacke sowie schwarze Basecap getragen haben. Der zweite Mann ist der Beschreibung zufolge zirka 1,75 Meter groß, trug eine dunkle Adidas-Jacke und ebenfalls eine schwarze Kappe. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei

