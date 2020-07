Taxifahrer begeht Unfallflucht

Ludwigshafen.Ein 63-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntag gestürzt, nachdem ein Taxifahrer ihm die Vorfahrt genommen hatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Radfahrer gegen 13 Uhr im Bereich der Raiffeisenstraße. An der Kreuzung zur Poststraße bog plötzlich ein Taxi in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf den Fahrradfahrer zu achten. Um einen Unfall zu verhindern, wich der 63-Jähriger auf die Bahnschienen aus und stürzte. Er blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Der Taxifahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun nach dem Mann. Er ist etwa 60 Jahre alt und hat wenige Haare. Bei dem Taxi soll es sich um eine Limousine gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter Tel.: 0621/ 9 63 22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden. red

