Taxifahrer mit Pistole bedroht

Ludwigshafen.Ein 74 Jahre alter Taxifahrer ist von einem Unbekannten überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, stand der Mann am Montagabend mit seinem Wagen am Ruthenplatz in der Leuschnerstraße. Gegen 22.25 Uhr stieg ein Mann in das Taxi ein und setzte sich auf den Rücksitz. Plötzlich hielt der Fremde dem 74-Jährigen eine Pistole an den Hals und forderte die Herausgabe von Geldbeutel und Handy. Der überraschte Fahrer kam der Forderung nach, woraufhin der Kriminelle aus dem Taxi ausstieg und mit der Beute zu Fuß in Richtung Hegelstraße flüchtete.

Komplett schwarz gekleidet

Bei dem Täter handelt es sich nach der Beschreibung des Opfers um einen Mann im Alter zwischen 30 und 35 Jahren. Er soll rund 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Zum Tatzeitpunkt war er komplett in Schwarz gekleidet, von der Hose über die Jacke bis hin zur Pudelmütze und den Handschuhen. Über Mund und Nase hatte der Unbekannte zudem einen schwarzen Schal gezogen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Ludwigshafener Polizei unter der Rufnummer 0621/963-27 73 entgegen. jei