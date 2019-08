Team „Atemlos“ hat am meisten Puste

Ludwigshafen.Dutzende Läufer trafen bei spätsommerlichem Sonnenschein letzte Vorbereitungen, bevor es an den Start ging. Andere hatten die Ziellinie bereits überschritten. Mittendrin: Thomas Götz vom Polizeipräsidium Rheinpfalz. „Bisher war ich in der Reserve, heute bin ich mitgelaufen“, sagte der 52-jährige Kriminalhauptkommissar, der beim vierten Insellauf erstmals für seine Staffel einspringen durfte.

Der Sportbeauftragte beim Polizeipräsidium ist Teil der ambitioniertesten Staffel seiner Behörde. Mit acht weiteren Staffeln war das Präsidium auf der Parkinsel vertreten. Während Thomas Götz bis zu fünf Mal pro Woche trainiert, gingen andere Teilnehmer die Herausforderung etwas gemütlicher an. Für Edith Lambert hieß das Ziel „ankommen – und mal schauen, was möglich ist.“ Die Hockeyspielerin der ersten Mannschaft des TFC Ludwigshafen war mit ihrer Staffel bisher bei jedem Insellauf dabei. Hauptsächlich gehe es ihr um „Spaß, tolle Leute und die besondere Atmosphäre auf der Parkinsel“. Die Attraktivität des Laufs, der ein Highlight des Hafenfests bildet, hat sich längst herumgesprochen. „Wir hätten locker 150 Staffeln annehmen können“, erklärte Saskia Helfenfinger-Jeck, Ressortleiterin Sport beim ausrichtenden Ludwigshafener Lauf-Club. Dass die Anzahl auf 120 Staffeln à vier Teilnehmer beschränkt wurde, habe mit dem „familiären Charakter“ der Veranstaltung zu tun, der bewahrt werden solle.

Vier Kilometer legt jeder der 480 Teilnehmer beim Insellauf zurück. Die Strecke umfasst zwei Runden quer über die Parkinsel und führt über die Hannelore-Kohl-Promenade zurück zur Start-Ziel-Linie. Weil das Thermometer fast 30 Grad anzeigte, wurde bereits nach zwei Kilometern zusätzlich Wasser gereicht.

Dass an Tag eins nach der außerplanmäßigen Sperrung der Hochstraße Süd überhaupt alle am Luitpoldhafen ankamen, lag an einer geistesgegenwärtig verschickten Facebook-Mitteilung. Für den reibungslosen Ablauf sorgten zudem 40 ehrenamtliche Helfer des Lauf-Clubs. Am Ende eines spannenden Wettkampfabends verkündete Moderator Manuel Scriba die Sieger: Den Gesamtsieg – und zugleich Platz eins in der Herren-Wertung – holte sich das BASF_Team_Atemlos mit David Kuhn, Fabian Müller, Lukas Mayr und Felix Leube. Bei den Damen gewannen „The Faster“ mit Eszter Varga, Yvonne Jung, Karin Eymael und Juliana Böhm. Bei den Unter 18-Jährigen standen die „Limbim Runners“ Thorkel Courtois, Hannes Gerlinger, Mika Ludwig und David Wojta ganz vorne. Auch Thomas Götz durfte am Ende jubeln: Seine Polizeistaffel gewann, wie in den Vorjahren, die Sonderwertung für Rettungs- und Einsatzkräfte.

