Technischer Defekt als Ursache

Ludwigshafen.Der Chlorgasaustritt im Willersinnfreibad ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen, sagte eine Stadtsprecherin am Freitag. Eine Fachfirma hatte am Donnerstag die von der Feuerwehr stillgelegte Chlorgasanlage untersucht und ein Vakuumregelventil ausgetauscht. Die Verwaltung nahm die Anlage, die vor Saisonbeginn gewartet worden war, noch am Donnerstagabend wieder in Betrieb. Das Freibad war am Freitagvormittag wieder geöffnet worden. Ein städtischer Mitarbeiter hatte eine Atemwegsreizung durch das Einatmen von Chlorgas erlitten. Er konnte das Krankenhaus noch am Donnerstagabend verlassen und wird am Samstag seinen Dienst aufnehmen. Wegen des Gefahrstoffaustritts musste das Bad evakuiert werden, die Besucher blieben unverletzt. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020