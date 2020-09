Teenager greifen junge Erwachsene mit Softair-Pistole und Pfefferspray an

Ludwigshafen.Zwei junge Erwachsene sind am Montag in Ludwigshafen von einer Gruppe Teenager angegriffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, seien ein 21-Jähriger und sein 23-Jähriger Begleiter am Rathausplatz von einer Gruppe von Teenagern zwischen 14 und 19 Jahren zunächst bedroht worden. Ein 19-Jähriger aus der Gruppe griff dem 21-Jährigen anschließend ins Gesicht, schubste ihn und sprühte mit Pfefferspray in dessen Richtung.

Unvermittelt kam auch noch ein 16-Jähriger hinzu und schoss mit einer Softair-Pistole nach dem 21-Jährigen. Dieser wurde an Hüfte, Oberarm und Schulter getroffen und leicht verletzt. Gemeinsam mit seinem Begleiter rannte er davon, um sich ebenfalls zu bewaffnen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort, konnten jedoch nur kurze Zeit später kontrolliert werden. Sie wurden zur weiteren Vernehmung zur Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 gebracht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020