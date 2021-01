„Teilhabe der Bürger fördern“

Ludwigshafen.Die Kooperation der Stadtverwaltung mit dem Mehrgenerationenhaus, das sich in Trägerschaft des Diakonischen Werks befindet, soll fortgeführt werden. Dafür sprach sich der Jugendhilfeausschuss in einer Videokonferenz aus. Mit dieser Zusammenarbeit möchte die Stadt die Entwicklungschancen und Teilhabemöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger angesichts des demografischen Wandels fördern. „Das Mehrgenerationenhaus ist seit seinem Bestehen ein engagierter Partner der öffentlichen Jugendhilfe in Ludwigshafen. Auch in Zukunft soll die erfolgreiche Kooperation im Sinne der Ludwigshafener Familien fortgesetzt werden“, so die Erklärung der Verwaltung.

Der Ausschuss stimmte auch dem Haushaltsplan 2021 zu. Demnach gehen Zuschüsse an die offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, die Jugendarbeit des Stadtjugendrings, ans Caritas-Zentrum und auch an offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen, wie zum Beispiel der Spielraum Froschlache oder die Jugendfarm Pfingstweide.

Die Mindeststandards für das Schutzkonzept der Jugendhilfe waren ein weiteres Thema der digitalen Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Die Rechte der Kinder und Jugendlichen, die sich aus den UN-Kinderrechtskonventionen ableiten, sollen im pädagogischen Alltag ankommen. Anlass für die Einführung der Standards waren schwerwiegende Fälle der Gewalt und des Unrechts an jungen Menschen in kirchlichen und staatlichen Einrichtungen der Nachkriegszeit, aber auch in der jüngeren Vergangenheit. Viele Vorfälle wurden erst Jahrzehnte später aufgearbeitet. Oft wurden beispielsweise Machtverhältnisse missbraucht, es fehlte die körperliche Distanz zu den Schutzbefohlenen. Oder es wurde eine Pädagogik angewendet, die auf Strafen basierte.

Sabine Buckel, Leiterin des Ludwigshafener Zentrums für individuelle Erziehungshilfen (LuZie) initiierte das Projekt #Luhörtzu. Das Schutzkonzept. „Wir haben uns 2019 auf den Weg gemacht, jetzt kam es zum Abschluss. Ziel des Projekts ist die Wahrung der höchstpersönlichen Rechte der Kinder“, so Buckel.

Bei der Erarbeitung des Konzepts wurde zum Beispiel Kindern gezeigt, wie nah Erwachsene ihnen kommen dürfen und wie sie ein eindeutiges „Stopp“ mit Worten und Handzeichen setzen. „Die Schutzprozesse sind nie zu Ende, sie werden ständig weiterentwickelt“, sagte Buckel. Der Ausschuss begrüßte das Konzept und stimmte dem Antrag zu. kge

