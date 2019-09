Teilnahme erlaubt

Ludwigshafen.An der Demonstration der Bewegung „Fridays for Future“ für den Klimaschutz am Freitag um 11 Uhr am Europaplatz können auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung teilnehmen, soweit der Dienstbetrieb nicht beeinträchtigt wird. Dazu erteilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ihre Zustimmung und ermutigte die Mitarbeiter zur Teilnahme, die aber nicht als Arbeitszeit gilt.„Auch wir wollen ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und unsere Sorge zum Ausdruck bringen. Unsere Anstrengungen als Kommune werden unzureichend sein, wenn nicht auch eine gesamtpolitische Weichenstellung erfolgt. Die Bundesregierung sollte eine Klimaschutzgesetzgebung auf den Weg bringt, die diesen Maßstab erfüllt“, so die Rathauschefin. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019