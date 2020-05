Tempo 50 nach Brand

Ludwigshafen.Nach einem Brand von Autoreifen auf einem Gelände unter der Hochstraße Nord (B 44) prüft die Stadt die Tragfähigkeit der Brücke. Als erste Sicherheitsmaßnahme wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 Stundenkilometer reduziert. Ein Brückenprüfer untersucht ab Freitag die Schäden, dies dauert einige Tage, so die Verwaltung. Durch das Feuer bestehe die Gefahr, dass sich der an der Oberfläche liegende Stahl durch die Hitze ausgedehnt und den benachbarten Beton weggesprengt habe. Zudem sind die roten Sicherheitsnetze auf einer Fläche von 50 Quadratmetern nicht mehr nutzbar. Am Mittwochabend hatten mehrere Autoreifen unterhalb der Hochstraße im Bereich des Güterbahnhofs gebrannt. Es kam dabei zu einer deutlich sichtbaren Rauchwolke. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Sie bittet um Hinweise unter Tel. 0621/963-22 22. ott

Freitag, 29.05.2020